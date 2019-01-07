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Происшествия

Около Турции затонуло грузовое судно с россиянами и украинцами

15:12, 07.01.2019

В Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно, на борту которого находилось двое россиян.

«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», — приводит сообщение администрации провинции Самсун «РИА Новости».

Спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна «Волга-Балт» в 08:10. На его борту были 13 членов экипажа, из них девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Происшествия
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