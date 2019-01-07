Александр Самедов подпишет контракт с самарскими «Крыльями Советов»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов подпишет контракт с самарскими «Крыльями Советов» до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.

Напомним, «Спартак» официально объявил об уходе Самедова в субботу, клуб и 34-летний полузащитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе «красно-белых» футболист стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

«Крылья» занимают 13 место после первого отрезка чемпионата российской Премьер-лиги, набрав 17 очков. На одно очко отстает от них ФК «Уфа».

