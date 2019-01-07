Уфимский «Толпар» разделил очки с «Реактором» в Нижнекамске

Уфимский «Толпар» провел два стартовых в 2019 году выездных матча против нижнекамского «Реактора» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19.

В первом поединке уфимцы вели 2:0 (Оськин и Миннеханов отличились в первой трети), но позволили себя догнать — 2:2. В третьем периоде уфимцы поймали соперника на ошибке и вышли снова вперед — 3:2, а в конце поразили пустые ворота — 4:2.

Во втором матче уже хозяева вели крупно после первого периода — 4:0. Уфимцам удалось размочить счет лишь под занавес игры — отличился Александр Оськин.