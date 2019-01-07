Николай Цулыгин: «После сложной игры с «Ак Барсом» сыграли уверенно»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог выигранного у хабаровского «Амура» матча КХЛ (6:1):



— Сегодня очень хорошо сыграли в завершении атак, забили много голов – это хорошо. Не порадовало то, что было много потерь. Предупреждали и говорили об этом. Соперник много контратак создал, хорошо для нас¸ ими не смог воспользоваться, но все равно они были. Поэтому над этим надо еще работать. Мы разговариваем, отрабатываем, но все равно где-то чуть-чуть иногда из-за большого желания получается, что заигрываемся и неправильно играем тактически. Это внесло ложку дегтя в бочку с медом. Ребята молодцы. После сложной игры с «Ак Барсом» нашли в себе силы и сыграли уверенно. Тем более это первая победа за последние три года над «Амуром» в основное время. Очень важная для нас, — сказал наставник.