Новости общества

11:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Японии ввели налог для туристов на выезд из страны

11:28, 07.01.2019
Власти Японии ввели налог для туристов на выезд из страны
Фото: pixabay.com

Власти Японии ввели новый туристический сбор в размере 1 тыс. иен (около $9), будет взиматься за выезд иностранца из страны.

Как сообщает NHK, налог будет включен в стоимость обратного билета. От его уплаты освободят несколько категорий граждан, в том числе и транзитных пассажиров, находящиеся в Японии менее суток.

Сбор ввели в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в следующем году.

Напомним, с 1 января 2019 года в Турции ввели налог на безопасность для туристов в размере €1,5.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты