Власти Японии ввели налог для туристов на выезд из страны

Власти Японии ввели новый туристический сбор в размере 1 тыс. иен (около $9), будет взиматься за выезд иностранца из страны.

Как сообщает NHK, налог будет включен в стоимость обратного билета. От его уплаты освободят несколько категорий граждан, в том числе и транзитных пассажиров, находящиеся в Японии менее суток.

Сбор ввели в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в следующем году.

Напомним, с 1 января 2019 года в Турции ввели налог на безопасность для туристов в размере €1,5.