Песков: точная дата встречи Путина и Эрдогана еще не определена

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о скорой встрече Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Пескова, лидеры условились, что встреча пройдет в ближайшее время, «но точная дата пока не определена». Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен посетить Россию в январе, передает «Интерфакс».

Планируется, что стороны во время переговоров обсудят закупку Турции у России зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Напомним, в конце ноября Эрдоган предлагал посредничество России в вопросе инцидента в Керченском проливе.