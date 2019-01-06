«Лада» Емелина проиграла «Торосу» Сулейманова

Тольяттинская «Лада» уступила в первом в 2019 году домашнем матче чемпионата ВХЛ нефтекамскому «Торосу» — 1:4. Главные тренеры команд поделились своими впечатлениями:



Руслан Сулейманов, главный тренер «Тороса»:

— Ребята — молодцы, выполнили установку на игру на 100 процентов. Строго сыграли в обороне и реализовали те немногочисленные моменты, которые у нас были. И важную роль, считаю, сыграла хорошая игра в меньшинстве. Особое снимание уделили первой пятерке «Лады», в которой играет лучший бомбардир Лиги Александр Тимирев. Хочу отметить поддержку местных болельщиков — когда на трибунах собирается 6 000 зрителей, играть очень приятно. Впереди сложный выезд, готовимся дальше.

Анатолий Емелин, главный тренер «Лады»:

— «Торос» — с победой. Спасибо нашим болельщикам. К сожалению, пока не оправдываем их надежды. Есть трудности с составом. У нас большая утечка игроков: кто-то ушел в КХЛ, кого-то забирает Ярославль. Мы искусственно вводим в состав молодежь, но на сегодняшний день ребята не готовы. Со временем они должны заиграть. Будем падать, чтобы подниматься и идти вперед. Паники нет. Сбился немного прицел у первого звена: две штанги, в пустые ворота не забиваем.