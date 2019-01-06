Душан Алимпиевич: «Нам было важно показать свой прогресс»

Выездной матч чемпионата Единой Лиги ВТБ между «Цмоки-Минск» и «Автодором» завершился победой гостей — 93:86. Самыми результативными в составе саратовской команды стали Трэй Голдэн и Перрин Бьюфорд, набравшие по 26 очков, сообщает пресс-служба «Автодора».

Наставник саратовского клуба Душан Алимпиевич подвел итог:



— Наверное, игра получилась очень интересной для зрителей. Мы были двумя разными командами в первой и второй половинах. Матч сложился для нас крайне тяжело, в особенности потому, что мы выступали не в полном составе. К сожалению, Энтони Айрлэнд травмирован, но я, как и говорил перед игрой, искренне верил в этих парней, и они смогли одержать победу. Тренер «Цмоки-Минск» проводит хорошую работу с игроками. Знаю, что в Лиге ВТБ сложно выигрывать любой матч, потому что это очень сильный чемпионат с большим количеством талантливых баскетболистов в каждой из команд. Сегодня «Цмоки-Минск» подтвердили, что добились прогресса, играя в более командный баскетбол и действуя более агрессивно в защите. Конечно, нам было важно показать свой прогресс за два месяца со времени домашнего матча с «Цмоки-Минск» и взять реванш. Также должен отметить, что я удовлетворен самоотдачей и энергией, которые игроки демонстрируют на тренировках, — сказал тренер.