СМИ: Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки С-400

Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в обмен на поставку американских ЗРК Patriot,

Последнюю попытку убедить Турцию отказаться от закупки С-400 предприняла американская делегация, посетившая Анкару на этой неделе, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

Однако турецкие власти отклонили предложение Вашингтона, так как оно не включало в себя ни скидку на запрашиваемые США 3,5 млрд долларов за поставку ЗРК Patriot, ни передачу технологий. Отмечается, что российские ЗРК обойдутся Турции втрое дешевле.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что делегация США представила в Турции предложение по продаже ЗРК Patriot, Оно включило четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.