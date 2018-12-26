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Следком возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Казани

10:48, 26.12.2018
Следком возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Казани
Фото: sledcom.ru

Следком после стрельбы в центре Казани возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне в центре Казани, на перекрестке улиц Университетской и Островского, произошла перестрелка. Установлено, что один из потерпевших припарковал свой автомобиль возле кафе и зашел в ломбард. Позже оттуда он вышел со своим другом и сел в свой автомобиль. К нему подошел неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пистолет, и начал стрелять в сторону водителя машины. Знакомый потерпевшего попытался ему помочь, но был также ранен. Нападавший скрылся, передает пресс-служба МВД по РТ.

Мужчины были госпитализированы в городскую больницу. Одному выстрелили в голову, другому в живот. Оба находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент полицейские ищут мужчину, устроившего стрельбу.

Происшествия Татарстан
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