Следком возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Казани

Следком после стрельбы в центре Казани возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне в центре Казани, на перекрестке улиц Университетской и Островского, произошла перестрелка. Установлено, что один из потерпевших припарковал свой автомобиль возле кафе и зашел в ломбард. Позже оттуда он вышел со своим другом и сел в свой автомобиль. К нему подошел неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пистолет, и начал стрелять в сторону водителя машины. Знакомый потерпевшего попытался ему помочь, но был также ранен. Нападавший скрылся, передает пресс-служба МВД по РТ.

Мужчины были госпитализированы в городскую больницу. Одному выстрелили в голову, другому в живот. Оба находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент полицейские ищут мужчину, устроившего стрельбу.