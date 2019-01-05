Скончался российский актер Иван Бортник
Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил поэт Влад Маленко на своей странице в Facebook.
По предварительной версии, возможной причиной смерти мог стать тромб, передает ТАСС со ссылкой на супругу Бортника.
Иван Бортник наиболее известен как актер Театра на Таганке, в котором работал с 1967 года. Также он играл в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Мама, не горюй», «Антикиллер» и другие.
Напомним, ранее скончался актер Дмитрий Матвеев, озвучивавший Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне.Общество
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