Скончался российский актер Иван Бортник

Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил поэт Влад Маленко на своей странице в Facebook.

По предварительной версии, возможной причиной смерти мог стать тромб, передает ТАСС со ссылкой на супругу Бортника.

Иван Бортник наиболее известен как актер Театра на Таганке, в котором работал с 1967 года. Также он играл в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Мама, не горюй», «Антикиллер» и другие.

Напомним, ранее скончался актер Дмитрий Матвеев, озвучивавший Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне.