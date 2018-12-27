Скончался актер Дмитрий Матвеев, озвучивавший Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне

На 66-м году жизни скончался актер Дмитрий Матвеев. Причины его смерти пока неизвестны

По словам коллеги Матвеева, артиста Олега Чудницова, прощание с актером уже прошло 26 декабря. Его похоронят в Красногорске, пишет ТАСС.

Матвеев известен ролью начальника погранзаставы Сушенцова в фильме «Государственная граница. Год 41». Он озвучивал в дубляжах «Мосфильма» Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мела Гибсона. Также Матвеев являлся закадровым голосом различных программ на телеканалах ОРТ и ТВ-Центр.