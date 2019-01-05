Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины

Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Осуществление всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены даровать Томос об автокефалии и проводить совместную службу с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины)», — цитирует его письмо «Интерфакс».

По его словам, представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны «изучить детали письма, чтобы, в свою очередь, приступить к признанию новой церкви».

Патриарх отметил: «Мы информируем Вас (о ситуации в Украине), выражая наше братское доверие к Вашему Блаженству и прекрасно зная волю и изъявленное желание Украины… [также как и] ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных вопросов… Вы согласитесь с этими усилиями… и признаете Украинскую церковь как автокефальную церковь...».

Он также подчеркнул, что если главы Церквей будут игнорировать братьев на Украине, «у нас не будет никакого оправдания… в Судный день».

Напомним, что в декабре в Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь.