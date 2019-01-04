Украина потратит на выборы президента $84 млн

Выборы президента Украины обойдутся государственной казне в 2,35 млрд гривен (около $84 млн).

«Утверждена смета Центральной избирательной комиссии на 2019 год за бюджетной программой „Проведение выборов президента Украины“ на сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен», — цитирует ТАСС сообщение ЦИК Украины.

Кроме этого ЦИК утвердил бюджет выборов депутатов в украинский парламент, который составит 1,95 млрд гривен (около $70 млн).

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта, парламентские выборы состоятся 27 октября 2019 года.

Ранее проведение выборов президента Украины ставилось под сомнения из-за введенного в стране военного положения. Однако оно было снято 26 декабря. 31-го числа стартовала избирательная кампания.