Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко в среду официально объявил о прекращении действия военного положения в стране.

«Сегодня в 14.00 (15.00 мск) прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации в сфере безопасности», — приводит слова президента Украины ТАСС.

Порошенко добавил, что не намерен продлевать действие военного положения из-за грядущих выборов. Он гарантировал, что президентские выборы состоятся, как и было запланировано, 31 марта 2019 года.

Основным достижением военного положения президент назвал значительное повышение оборонных способностей страны.

Напомним, что военное положение было введено 26 ноября на 30 дней в десяти областях страны. Поводом для введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября.