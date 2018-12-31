На Украине стартовала президентская избирательная кампания

31 декабря на Украине началась избирательная кампания кандидатов на пост главы государства. Она продлится 90 дней.

Как сообщает УНИАН, выдвижение кандидатов и подача документов в Центральную избирательную комиссию будет проводиться до 3 февраля 2019 года. Выборы назначены на 31 марта 2019 года.

Напомним, 26 декабря действующий президент Украины Петр Порошенко официально объявил о прекращении действия военного положения в стране.

Он добавил, что не намерен продлевать действие военного положения из-за грядущих выборов. Он гарантировал, что президентские выборы состоятся, как и было запланировано, 31 марта.