Франция экстрадировала экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Из Франции в Россию экстрадирован бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов. Он обвиняется в мошенничестве, растрате и других преступлениях на общую сумму в 14 млрд рублей.

«Сегодня, 3 января 2019 года, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола Кузнецов экстрадирован в Россию», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений (9 преступлений).

По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании «Мособлтранстинвест» Кузнецовым и его сообщниками причинен ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.