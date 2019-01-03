Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на январь 2019 года

Администрация Уфы опубликовала графики уборки дворов в январе 2019 года. Городские власти призвали жителей столицы Башкирии своевременно убирать транспорт, чтобы облегчить проезд техники.

«С графиками комплексной уборки можно ознакомиться на сайтах управляющих организаций УЖХ районов г.Уфы. К тому же, жители уведомляются об очистке дворов через объявления на информационных стендах домов», — говорится в сообщении.

Ссылки на графики комплексной очистки дворов в январе 2019 года:

Демский район:

АО «УЖХ Демского района ГО г. Уфа РБ»

Калининский район:

ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ»

Кировский район:

АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа Республики Башкортостан»

Ленинский район:

ООО «Трест жилищного строительства»

Орджоникидзевский район:

ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района»

ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ»

Октябрьский район:

АО «УЖХ Октябрьского района ГО г. Уфа Республики Башкортостан»

ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ»

Советский район:

ОАО «УЖХ Советского района»