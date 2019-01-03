Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на январь 2019 года
Администрация Уфы опубликовала графики уборки дворов в январе 2019 года. Городские власти призвали жителей столицы Башкирии своевременно убирать транспорт, чтобы облегчить проезд техники.
«С графиками комплексной уборки можно ознакомиться на сайтах управляющих организаций УЖХ районов г.Уфы. К тому же, жители уведомляются об очистке дворов через объявления на информационных стендах домов», — говорится в сообщении.
Ссылки на графики комплексной очистки дворов в январе 2019 года:
Демский район:
АО «УЖХ Демского района ГО г. Уфа РБ»
Калининский район:
ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ»
Кировский район:
АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа Республики Башкортостан»
Ленинский район:
ООО «Трест жилищного строительства»
Орджоникидзевский район:
ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района»
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ»
Октябрьский район:
АО «УЖХ Октябрьского района ГО г. Уфа Республики Башкортостан»
ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ»
Советский район:ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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