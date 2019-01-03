ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.



Согласно документу, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, церквям, храмам и монастырям предлагается присваивать одну из трех категорий защищенности от терактов.



Заниматься этим будут региональные комиссии, куда войдут представители МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и местных властей во главе с руководителями религиозных организаций.



Первая категория подразумевает более 1 тыс. пострадавших при потенциальном теракте и ущерб более 50 млн руб., вторая — до 1 тыс. человек и урон до 50 млн руб., третья — не более 200 раненых и убытки на 1 млн руб.



На объектах первой и второй категорий установят охранную сигнализацию и видеонаблюдение. Кроме того, на них будут дежурить сотрудники частных охранных предприятий. На объектах третьей категории предлагается проводить осмотр не реже трех раз в сутки.



Ранее Госсовет РТ поддержал введение ответственности за нарушение профилактики терроризма.