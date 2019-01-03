В Сети появилось изображение новейшей российской самоходки для ВДВ

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») впервые показал фото новой самоходки для ВДВ «Лотос».

«Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях. Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости», — сказано в подписи к изображению самоходки, которое опубликовано на странице института в Instagram.



Технические и боевые особенности «Лотоса» не раскрываются.

Ранее в Сети появилось видео постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет», о котором рассказывал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.