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Промышленность

В Сети появилось изображение новейшей российской самоходки для ВДВ

05:26, 03.01.2019
В Сети появилось изображение новейшей российской самоходки для ВДВ
Фото: скриншот instagram.com

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») впервые показал фото новой самоходки для ВДВ «Лотос».

«Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях. Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости», — сказано в подписи к изображению самоходки, которое опубликовано на странице института в Instagram.

Технические и боевые особенности «Лотоса» не раскрываются.

Ранее в Сети появилось видео постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет», о котором рассказывал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

ПромышленностьОПК
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