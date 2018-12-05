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Анонсированные Путиным комплексы «Пересвет» заступили на боевое дежурство — видео

09:28, 05.12.2018
Анонсированные Путиным комплексы «Пересвет» заступили на боевое дежурство — видео
Фото: mil.ru

В Сети появилось видео постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет».

На кадрах военнослужащие отрабатывают действия по развертыванию и подготовке техники к применению.

Оснащение российских войск оружием на новых физических принципах началось с 2017 года в рамках госпрограммы вооружений. Личный состав подразделений, получивших «Пересветы», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского, а также на предприятиях промышленности.

Напомним, внедрение лазерных комплексов ранее анонсировал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Название комплексу россияне выбирали путем голосования.

ПромышленностьОПК
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