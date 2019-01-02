В Татарстане с начала 2019 года при пожарах пострадали три человека

Фото: Мария Горожанинова

С начала 2019 года на территории Республики Татарстан произошли семь пожаров, на которых пострадали три и спасены пожарными подразделениями два человека.

Причинами пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (три пожара), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (один пожар), неосторожное обращение с огнем (три пожара).



Всего за минувшие сутки пожарные подразделения главного управления МЧС России по РТ выезжали по тревоге 47 раз. 19 вызовов оказались ложными, сообщили в МЧС.

Напомним, что 31 декабря в Альметьевске четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом.