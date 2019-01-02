В Татарстане с начала 2019 года при пожарах пострадали три человека
С начала 2019 года на территории Республики Татарстан произошли семь пожаров, на которых пострадали три и спасены пожарными подразделениями два человека.
Причинами пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (три пожара), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (один пожар), неосторожное обращение с огнем (три пожара).
Всего за минувшие сутки пожарные подразделения главного управления МЧС России по РТ выезжали по тревоге 47 раз. 19 вызовов оказались ложными, сообщили в МЧС.
Напомним, что 31 декабря в Альметьевске четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом.Происшествия Татарстан
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