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В Альметьевске госпитализировали с отравлением газом четырех детей

09:32, 01.01.2019
В Альметьевске госпитализировали с отравлением газом четырех детей
Фото: almetyevsk.tatar.ru

Четверо детей и двое взрослых накануне Нового года отравились угарным газом в Альметьевске. Все были доставлены в центральную райбольницу.

По данным МЧС, сообщение дежурного республиканского центра медицины катастроф поступило в 20 часов 49 минут 31 декабря с улицы Ризы Фахретдина.

Работники скорой помощи осмотрели и госпитализировали всех пострадавших детей, у них диагноз «отравление угарным газом легкой степени тяжести». У одного из взрослых выявили отравление средней степени тяжести, другой от госпитализации отказался.

Предварительная причина происшествия — обратная тяга системы вентиляции.

Ранее в Альметьевске на пожаре в цехе по производству мебели погибли два человека.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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