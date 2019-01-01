В Альметьевске госпитализировали с отравлением газом четырех детей

Четверо детей и двое взрослых накануне Нового года отравились угарным газом в Альметьевске. Все были доставлены в центральную райбольницу.

По данным МЧС, сообщение дежурного республиканского центра медицины катастроф поступило в 20 часов 49 минут 31 декабря с улицы Ризы Фахретдина.

Работники скорой помощи осмотрели и госпитализировали всех пострадавших детей, у них диагноз «отравление угарным газом легкой степени тяжести». У одного из взрослых выявили отравление средней степени тяжести, другой от госпитализации отказался.

Предварительная причина происшествия — обратная тяга системы вентиляции.

Ранее в Альметьевске на пожаре в цехе по производству мебели погибли два человека.

