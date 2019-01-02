Задержанный за шпионаж американец работал в компании, сотрудничавшей с КАМАЗом — СМИ

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, работает в компании BorgWarner, сотрудничавшей с ПАО «КАМАЗ».

В BorgWarner Уилан занимает должность директора по вопросам безопасности на предприятиях в США и других странах мира. Сама компания поставляет автозапчасти.

Как утверждает телеканал ABC, BorgWarner некоторое время сотрудничала с КАМАЗом, однако подтверждения тому, что это как-то связано с задержанием Уилана нет.



В BorgWarner также заявили, что у нее нет объектов на территории России, а Уилан находился в стране не по работе.

По информации The Washington Post, Пол Уилан начал службу в 1994 году в Корпусе морской пехоты США и дослужился до звания штаб-сержанта. Затем он дважды принимал участие в кампании в Ираке. Однако в 2008 году был уволен из рядов вооруженных сил за воровство.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ 28 декабря в Москве задержали американца Пола Уилана при проведении шпионской акции.