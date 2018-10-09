Председателя Арбитражного суда Поволжского округа Юрия Глазова рекомендовали на второй срок

Высшая квалификационная коллегия судей РФ по итогам шестого заседания рекомендовала в качестве кандидата в председатели Арбитражного суда Поволжского округа Юрия Глазова.

Стоит отметить, что в конкурсе на этот пост, кроме Глазова, никто не участвовал.

При этом рекомендации кандидатами на вакантные судейские должности получили семь претендентов в суды общей юрисдикции и 14 претендентов в арбитражные суды, сообщается на сайте Высшей квалифколлегии судей РФ.

Напомним, что Юрий Глазов является действующим председателем Арбитражного суда Поволжского округа. Шестилетний срок его полномочий истекает в феврале 2019 года. В июне этого года Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила конкурс на замещение должности председателя Арбитражного суда Поволжского округа.