Банк ФК «Открытие» направил заявление о присоединении «Бинбанка»

Банк «Финансовая корпорация «Открытие» 26 ноября направил в налоговую службу заявление о своей реорганизации, связанной с присоединением к банку других юридических лиц. Об этом говорится в сообщении «Открытия» на сайте раскрытия информации.

Речь, очевидно, идет о присоединении «Бинбанка» и ряда других организаций. О начале этой процедуры ЦБ сообщал еще в конце октября; она должна завершиться в начале 2019 года. В рамках реорганизации ФК «Открытие» присоединит, помимо «Бинбанка», несколько нефинансовых компаний, в том числе «Бинбанк диджитал», «Инвест-Трейдинг», «Забота», «Открытие трейдинг», «Промфинанс», «НМ-Эксперт» и «Сафмар пенсии».

В III квартале 2017 года ЦБ объявил о санации ФК «Открытие» и «Бинбанка». Размер «дыр» в их капитале в прошлом году оценивался в 250—350 млрд рублей. В процессе оздоровления обе кредитные организации перешли от прежних собственников под контроль регулятора.