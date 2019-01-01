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Происшествия

В Москве при обрушении моста в парке Горького пострадали 13 человек

10:57, 01.01.2019 2
В Москве при обрушении моста в парке Горького пострадали 13 человек
Фото: скриншот видео youtube.com

В Москве при обрушении деревянного пешеходного моста в парке Горького пострадали 13 человек.

«За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет», — сообщается на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что поломка на пешеходном переходе через каток затронула несколько квадратных метров ледовой площадки. При этом на остальной территории продолжают кататься посетители.

В Сети появилось видео обрушения. Судя по кадрам, инцидент произошел сразу после боя курантов во время исполнения гимна страны. В этот момент на мосту находилось множество людей.

Происшествия
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:34
    Незнание законов физики и химии не освобождает от падения с разрушенного моста.
    Россияне потихоньку превращаются в американцев.
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  • Анонимно 13:01
    Главное, что под гимн.
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