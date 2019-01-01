В Москве при обрушении моста в парке Горького пострадали 13 человек

В Москве при обрушении деревянного пешеходного моста в парке Горького пострадали 13 человек.

«За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет», — сообщается на сайте столичной мэрии.



Уточняется, что поломка на пешеходном переходе через каток затронула несколько квадратных метров ледовой площадки. При этом на остальной территории продолжают кататься посетители.

В Сети появилось видео обрушения. Судя по кадрам, инцидент произошел сразу после боя курантов во время исполнения гимна страны. В этот момент на мосту находилось множество людей.