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Происшествия

При пожаре в Орске погибли семь человек

13:59, 01.01.2019

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек, в том числе трое детей.

Пожар произошел около восьми утра по местному времени (6.00 мск). На месте ЧП спасатели нашли тела хозяина дома, его супруги и их троих сыновей, младшему из которых было всего пять месяцев, а старшему — шесть лет. Кроме того, погибли двое гостей, сообщает «РИА Новости».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В Орск на место ЧП выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее на границе Оренбургской области и Башкирии выгорело село Сарбаево. Жители населенного пункта были эвакуированы сотрудниками МЧС.

Происшествия
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