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На границе Оренбургской области и Башкирии выгорело село

09:24, 20.09.2018
На границе Оренбургской области и Башкирии выгорело село
Фото: pixabay.com

Сотрудники МЧС из-за пожара эвакуировали жителей села Сарбаево в Оренбургской области на границе с Башкирией.

Возгорание произошло в результате горения сухостоя на территории региона. В поселке из-за огня уничтожены десятки строений, в том числе дома, надворные постройки, сараи, баня и стог сена. Площадь возгорания уточняется, на данный момент огонь полностью локализован, рассказали в областном ГУ МЧС.

Стоит отметить, что спасатели тушили пожар при помощи самолетов Ил-72.

Напомним, ранее около гелиевого завода в Оренбурге загорелась сухая трава.

Происшествия Башкортостан
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