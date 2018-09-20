На границе Оренбургской области и Башкирии выгорело село
Сотрудники МЧС из-за пожара эвакуировали жителей села Сарбаево в Оренбургской области на границе с Башкирией.
Возгорание произошло в результате горения сухостоя на территории региона. В поселке из-за огня уничтожены десятки строений, в том числе дома, надворные постройки, сараи, баня и стог сена. Площадь возгорания уточняется, на данный момент огонь полностью локализован, рассказали в областном ГУ МЧС.
Стоит отметить, что спасатели тушили пожар при помощи самолетов Ил-72.
Напомним, ранее около гелиевого завода в Оренбурге загорелась сухая трава.Происшествия Башкортостан
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