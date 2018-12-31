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Минниханов выразил соболезнования губернатору Челябинской области в связи со взрывом газа в доме

15:28, 31.12.2018
Минниханов выразил соболезнования губернатору Челябинской области в связи со взрывом газа в доме
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому в связи со взрывом газа в жилом доме.

«С болью и сопереживанием восприняли в Татарстане печальное известие о взрыве в жилом доме Магнитогорска, в результате которого погибли и пострадали люди. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, сил и стойкости спасателям, расчищающим завалы и вызволяющим людей, эффективной организации помощи всем, кто лишился крова», — говорится в телеграмме, которая оказалась в распоряжении «Реального времени».

Напомним, сегодня примерно в 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, число погибших при ЧП достигло четырех.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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