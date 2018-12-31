Китайские ученые назвали самое эффективное средство от похмелья

Ученые из китайского Университета Сунь Ятсена назвали лучшим средством от похмелья газированную воду с лимонным соком.

«Выделяемый печенью в ответ на употребление алкоголя фермент алкогольдегидрогеназа преобразует этанол в ацетальдегид, что позволяет снизить количество алкоголя в крови. В результате взаимодействия ацетальдегида и другого фермента, альдегиддегидрогеназы, получается ацетат. Это вещество безвредно, однако при взаимодействии ацетальдегида и ацетата возникает тяжелый похмельный синдром», — рассказали специалисты.



По их мнению, этот напиток может уменьшить концентрацию ацетальдегида. Также газировка активизирует фермент, который ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма, сообщает MedikForum.

Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2018 года в Татарстане зарегистрировали 490 случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 23,6% меньше по сравнению с прошлым годом.