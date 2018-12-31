Эксперт предсказал Украине миллиардный убыток из-за российских санкций

Расширение российских санкций в отношении Украины грозит миллиардным убытком, а также потерей тысячами украинцев своих рабочих мест.

По словам украинского политолога Михаила Погребинского, в 2017 году объем украинского экспорта в Россию составил почти $5 млрд. В январе — октябре 2018 года он снизился на 7,1%.

«Таким образом, в 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции (12% падения от санкций + 8% общего тренда)», — написал он в Facebook.



Погребинский отметил, немалая часть украинской продукции, которая попала под российские ограничения, останется без рынков сбыта, что в результате вызовет банкротство многих украинских предприятий и рост числа безработных в стране.

29 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе запрета на импорт ряда украинских товаров. В список товаров, которые запрещено ввозить из Украины, вошли кондитерские изделия, консервированные овощи и рыба, пшеница, пиво и подсолнечное масло. Также запрещен ввоз турбин, трансформаторов и ряда других видов оборудования.