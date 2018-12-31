Минниханов: «Мы провожаем 2018 год с хорошим заделом на будущее, уверенностью в собственных силах»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Новым годом.

«Благодаря созидательному труду 2018 год стал успешным для республики. Сегодня нас обнадеживают новые современные производства, радуют объекты здравоохранения и образования, культуры и спорта. Наши города и села украсились благоустроенными скверами и парками. Реализованы все социальные программы», — говорится в тексте обращения, который опубликовала пресс-служба главы РТ.



Минниханов отметил проведение в Казани чемпионата мира по футболу, форума межкультурного диалога ЮНЕСКО, а также Года добровольца. Значительно возросла роль волонтерского движения, в целом социального служения.

«Уходящий год подарил нам немало радостей, не обошлось без утрат. Но главное, мы провожаем его с хорошим заделом на будущее, уверенностью в собственных силах», — подчеркнул президент.

Важными событиями 2019 года он назвал проведение в столице республики мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и выборы депутатов Государственного совета Татарстана шестого созыва.

«Для всех нас Татарстан — родной дом, который мы бережем, которым мы гордимся. Вера в добро, надежда на лучшее, стремление быть полезным обществу всегда объединяли и объединяют всех нас. Пусть сбудутся самые заветные желания и исполнятся самые смелые планы, чтобы семейный уют, достаток и счастье сопутствовали всем нам. Мира, добра и благополучия, дорогие татарстанцы! С Новым 2019 годом!» — подытожил Минниханов.

Ранее Минниханов опубликовал видеопоздравление с Новым годом.