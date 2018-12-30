Суд поместил под домашний арест фигурантку дела вице-премьера Чувашии

Накануне, 29 декабря 2018 года, Ленинский райсуд Чебоксар отправил под домашний арест директора чебоксарского ООО «Ордер» 44-летнюю Ольгу Филиппову. Она проходит подозреваемым по делу вице-премьера Чувашии 40-летнего Владимира Аврелькина.

Ранее ФСБ держало Филиппову в СИЗО, ходатайство о более мягкой мере пресечения может свидетельствовать о сделке со следствием, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Она, по версии следствия, является одним из персонажей задействованных в афере по делу Аврелькина подставных фирм», — приводит издание слова собеседника.

28 декабря Ленинский райсуд Чебоксар санкционировал заключение под стражу на 2 месяца, директора Новочебоксарских биологических очистных сооружений (БОС) Сергея Анисимова, которого УФСБ по Чувашии также считает пособником Владимира Аврелькина. По данным следствия, Анисимов с Аврелькиным и другими пособниками реализовывали аферу с незаконным получением субсидий из бюджета на 20 млн рублей через ряд аффилированных с вице-премьером подставных фирм.