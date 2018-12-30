Жертвами ударов коалиции США с 2014 года стали более тысячи мирных жителей

С августа 2014 года непреднамеренными жертвами авиаударов коалиции США в Сирии и Ираке стали по меньшей мере 1 139 мирных жителей.

«В период с августа 2014 года по конец ноября 2018 года коалиция провела в общей сложности 31 тысячу 406 авиаударов. В течение этого периода, основываясь на имеющейся информации, как минимум 1 139 мирных жителей были непреднамеренно убиты в результате авиаударов», — приводит сообщение коалиции «РИА Новости».

Ранее США начали выводить войска из Сирии.

В Штатах отметили, что победа над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), в связи с которой выводятся войска, не сигнализирует о прекращении существования глобальной коалиции в Ираке и Сирии.