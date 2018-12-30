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Суд принял к производству иск «Промсвязьбанка» к экс-руководству на 282 млрд рублей

21:35, 30.12.2018
Суд принял к производству иск «Промсвязьбанка» к экс-руководству на 282 млрд рублей
Фото: ru.wikipedia.org

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим владельцам банка о взыскании убытков на 282 млрд рублей.

Всего в иске фигурируют 13 ответчиков — 12 физлиц и Промсвязь Капитал Б.В. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, пишет «Коммерсант».

Напомним, 21 декабря «Промсвязьбанк» подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим основным владельцам, братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву, и экс-руководству банка на 282,2 млрд рублей.

Банк возложил ответственность за убытки на членов правления, а также на лиц, в том числе не входящих в органы правления, но имевших полномочия действовать от лица банка.

ЭкономикаБанки
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