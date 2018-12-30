В Белграде несколько тысяч протестующих провели шествие против президента Сербии

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В Белграде несколько тысяч протестующих провели шествие против изменений пенсионного законодательства и политики президента страны Александра Вучича.

Как сообщает «Коммерсант», участники акции скандировали «Вучич — вор!» и заявляли, что правящая партия полностью коррумпирована. Активисты также требовали прекратить нападки на журналистов и обеспечить свободу СМИ. Вучич уже заявил, что готов обсудить требования оппозиции.

Это уже четвертое по счету антиправительственное шествие за последнее время. Следующее пройдет в Белграде 6 января.