В Самарской области снизилась смертность от онкологии и отравления алкоголем

В Самарской области зафиксирован исторический минимум показателя смертности населения за последние пять лет. Данные приводит Самарстат за период девяти месяцев этого года.

По информации ведомства, жители региона стали реже умирать от внешних причин смерти, в том числе от отравлений алкоголем на 58 человек меньше, а также от онкологических заболеваний — на 141 случай меньше, болезней органов дыхания — на 49 меньше, инфекционных и паразитарных болезней — на 177 меньше, от туберкулеза — на 17 человек меньше.

Напомним, ранее Счетная палата обнаружила рост младенческой смертности в Нижегородской, Оренбургской и Самарской областях.