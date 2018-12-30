Новости общества

00:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Возле вулканов Камчатки собираются создать курорт международного стандарта

23:32, 30.12.2018
Возле вулканов Камчатки собираются создать курорт международного стандарта

Около вулканов на Камчатке может появиться курорт международного стандарта.

«На сегодняшний день ведутся переговоры о создании курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский, Горелый, объем частных инвестиций — 15 млрд рублей. Проект предусматривает открытие 1 600 гостиничных номеров, создание канатных дорог, горнолыжных трасс, летних лагерей, обустройство Малой долины гейзеров, туристических маршрутов и т. д.», — рассказали в Минвостокразвития.

Бюджетный эффект от реализации проекта составит 7 млрд рублей за 10 лет его операционной деятельности, пишет RT.

Ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5.

ОбществоБизнесУслуги
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты