Возле вулканов Камчатки собираются создать курорт международного стандарта

Около вулканов на Камчатке может появиться курорт международного стандарта.



«На сегодняшний день ведутся переговоры о создании курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский, Горелый, объем частных инвестиций — 15 млрд рублей. Проект предусматривает открытие 1 600 гостиничных номеров, создание канатных дорог, горнолыжных трасс, летних лагерей, обустройство Малой долины гейзеров, туристических маршрутов и т. д.», — рассказали в Минвостокразвития.

Бюджетный эффект от реализации проекта составит 7 млрд рублей за 10 лет его операционной деятельности, пишет RT.

Ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5.