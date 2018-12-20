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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5

21:22, 20.12.2018
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5
Фото: pixabay.com

У берегов Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 7,5.

Эпицентр находился примерно в 170 км от Усть-Камчатска, где проживают 5 тысяч человек. Очаг находится на глубине 85 км, сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

Напомним, что в конце ноября возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 230 км южнее города Северо-Курильска.

Происшествия
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