МВД привяжет автомобильные номера к месту регистрации владельцев

МВД предложило с августа 2019 года привязать автомобильные номера к месту регистрации владельцев. Соответствующие поправки в правила регистрации транспортных средств опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов.

При постановке автомобиля на учет можно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован владелец машины.

Также ГИБДД перестанет выдавать автомобильные номера. Ведомство будет только присваивать комбинацию цифр и букв, а табличку нужно будет заказывать в частных компаниях.

Ранее Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением перенести сроки введения в России нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов с 1 января на 4 августа 2019 года.

Отсрочка объясняется стремлением исключить «возможные необоснованные расходы федерального бюджета» из-за особенностей системы госзакупок в полиции.