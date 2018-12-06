ГИБДД планирует отложить введение новых автомобильных номеров

Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением перенести сроки введения в России нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов с 1 января на 4 августа 2019 года.



Отсрочка объясняется стремлением исключить «возможные необоснованные расходы федерального бюджета» из-за особенностей системы госзакупок в полиции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Номера и бланки прав закупает Центр специального назначения (ЦСН) в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД. Закупки делаются на несколько месяцев вперед, но ЦСН не может заказывать у компаний госзнаки, изготовленные по не вступившему в силу ГОСТу.

При этом 4 августа 2019 года вступает в силу новый закон «О государственной регистрации транспортных средств», который предполагает, что ГИБДД не будет выдавать номера. Автовладельцам будут назначаться только сочетание букв и цифр, а металлическую пластину необходимо будет заказывать у частных фирм, которые будут работать уже по новому ГОСТу.

Отмечается, что проблема закупок номеров ЦСН автоматически отпадет.

Напомним, ввести новые номерные знаки предполагалось с 1 января 2019 года, когда вступит в силу специальный ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».