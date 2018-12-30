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Samsung запатентовала телевизор со сворачивающимся экраном

04:34, 30.12.2018
Samsung запатентовала телевизор со сворачивающимся экраном
Фото: pixabay.com

Южнокорейская компания Samsung на этой неделе запатентовала телевизор со сворачивающимся экраном.

Подобный прототип уже показывала компания LG Display и намерена в 2019 году запустить серийное производство. В отличии экрана телевизора LG, сворачивающегося по вертикали, экран телевизора Samsung должен будет сворачиваться по горизонтали, пишет Ixbt.com.

Компания Samsung запатентовала телевизор с экраном OLED, сворачивающимся по горизонталиКомпания Samsung запатентовала телевизор с экраном OLED, сворачивающимся по горизонтали

Ранее стало известно, что Samsung в следующем году собирается представить смартфон с шестью камерами. Две камеры расположатся на передней панели, четыре — на задней.

Смартфон, как и телевизор в январе на выствке CES 2019.

ТехнологииIT
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