Samsung запатентовала телевизор со сворачивающимся экраном

Южнокорейская компания Samsung на этой неделе запатентовала телевизор со сворачивающимся экраном.

Подобный прототип уже показывала компания LG Display и намерена в 2019 году запустить серийное производство. В отличии экрана телевизора LG, сворачивающегося по вертикали, экран телевизора Samsung должен будет сворачиваться по горизонтали, пишет Ixbt.com.

Ранее стало известно, что Samsung в следующем году собирается представить смартфон с шестью камерами. Две камеры расположатся на передней панели, четыре — на задней.

Смартфон, как и телевизор в январе на выствке CES 2019.