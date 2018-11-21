Samsung в следующем году собирается представить смартфон с шестью камерами

Южнокорейская компания Samsung Electronics в 2019 году собирается представить смартфон Galaxy S10 в четырех модификациях. Одна из них под рабочим названием Beyond X будет иметь шесть камер и доступ к сотовым сетям пятого поколения 5G.

Как сообщает The Wall Street Journal, две камеры расположатся на передней панели, четыре — на задней.



Все смартфоны будут презентованы в феврале. Три другие разновидности Galaxy S10 будут иметь экраны диагональю от 5,8 дюйма до 6,4 дюйма. Они получат от трех до пяти камер, а также поддержку беспроводной зарядки.

Напомним, в октябре Samsung презентовала смартфон Galaxy A9 с четырьмя задними камерами.