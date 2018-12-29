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Новые тарифы ОСАГО вступят в силу 9 января

22:22, 29.12.2018
Новые тарифы ОСАГО вступят в силу 9 января
Фото: скриншот видео

Министерство юстиции РФ зарегистрировало указание о новых предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

Документ вступит в силу в течение 10 дней после публикации 29 декабря 2018 года — с 9 января 2019 года.

Напомним, в конце ноября совет директоров Центробанка утвердил указание о новых тарифах. Оно вводит более гибкую систему коэффициента возраст — стаж (КВС) с более детальной градацией ступеней.

Кроме того, предусматривается расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и 20% вверх. Сейчас он составляет 3432—4118 рублей, а после вступления в силу приказа будет 2746—4942 рубля.

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