Новые тарифы ОСАГО вступят в силу 9 января

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Министерство юстиции РФ зарегистрировало указание о новых предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

Документ вступит в силу в течение 10 дней после публикации 29 декабря 2018 года — с 9 января 2019 года.

Напомним, в конце ноября совет директоров Центробанка утвердил указание о новых тарифах. Оно вводит более гибкую систему коэффициента возраст — стаж (КВС) с более детальной градацией ступеней.

Кроме того, предусматривается расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и 20% вверх. Сейчас он составляет 3432—4118 рублей, а после вступления в силу приказа будет 2746—4942 рубля.