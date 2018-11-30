Центробанк утвердил новые тарифы ОСАГО

Совет директоров Центробанка утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

Документ, который скоро будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции, вводит более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС) с более детальной градацией ступеней.

Кроме того, предусматривается расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и 20% вверх.

«Предлагаемые изменения не позволят в полной мере уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО и перейти к индивидуальному тарифу для каждого водителя, поскольку для этого необходимо изменить закон. Но тем не менее они создадут возможности для применения более дифференцированного подхода к установлению тарифов и сделают систему ОСАГО более справедливой», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее сообщалось, что ОСАГО может подорожать из-за отставания Минфина по проведению реформы, предусматривающей переход к более справедливой цене полиса.