ГИБДД РТ привлекла к ответственности водителя, прокатившего двух сноубордистов у стен Кремля

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ГИБДД привлекла к административной ответственности водителя автомобиля Toyota, прокатившего двух сноубордистов в Казани.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, нарушитель был привлечен к административной ответственности за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, а также за нечитаемые автомобильные номера.

В настоящий момент устанавливают личности сноубордистов для привлечения их к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что два сноубордиста устроили гонки на сноубордах у стен Казанского кремля.

Сноубордисты зацепились за машины при помощи тросов и прокатились по центру Казани — Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия и улице Лево-Булачной.