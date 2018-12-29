ГИБДД РТ привлекла к ответственности водителя, прокатившего двух сноубордистов у стен Кремля
ГИБДД привлекла к административной ответственности водителя автомобиля Toyota, прокатившего двух сноубордистов в Казани.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, нарушитель был привлечен к административной ответственности за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, а также за нечитаемые автомобильные номера.
В настоящий момент устанавливают личности сноубордистов для привлечения их к административной ответственности.
Сноубордисты зацепились за машины при помощи тросов и прокатились по центру Казани — Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия и улице Лево-Булачной.Происшествия Татарстан
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