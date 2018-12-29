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В 2018 году число несчастных случаев на стройках в Татарстане снизилось на 18%

18:07, 29.12.2018
В 2018 году число несчастных случаев на стройках в Татарстане снизилось на 18%
Фото: pixabay.com

По итогам 2018 года в строительной отрасли Татарстана произошел 21 несчастный случай. Из них девять со смертельным исходом, 12 случаев — с тяжелым исходом.

По словам главы Минстроя РТ Ирека Файзуллина, по сравнению с 2017 годом число несчастных случаев в строительстве сократилось на 18%. С 2014 года их количество уменьшилось более чем в 2,7 раза, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего из Северной Кореи на стройке в центре Казани. 39-летний мужчина упал с высоты на объекте, расположенном на улице Ульянова-Ленина.

НедвижимостьПроисшествия Татарстан
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