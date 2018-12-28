СКР начал доследственную проверку по факту гибели рабочего из КНДР на стройке в центре Казани
Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего из Северной Кореи на стройке в центре Казани. 39-летний мужчина упал с высоты на объекте, расположенном на улице Ульянова-Ленина.
«Утром 27 декабря 2018 года у шахты лифта строящегося дома по улице Ульянова-Ленина города Казани обнаружено тело 39-летнего гражданина КНДР, работавшего на объекте, с признаками падения с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан начата доследственная проверка», — говорится в сообщении СУ СКР по РТ.
Следователи подчеркивают, что сейчас идут «мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего». Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.Происшествия Татарстан
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