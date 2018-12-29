Андрей Назаров покинул совет директоров «Нефтехимика» по собственному желанию
Экс-наставник Андрей Назаров по собственному желанию покинул совет директоров ООО «Хоккейный клуб «Нефтехимик».
«ХК «Нефтехимик» выражает благодарность Андрею Викторовичу, Игорю Зиноновичу [Петрову] и Вячеславу Викторовичу [Гусову] за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба «Нефтехимика».
Ранее сообщалось, что Назаров ушел с поста тренера «Нефтехимика».СпортХоккей Татарстан
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